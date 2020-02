Le vendredi 7 Février 2020 a eu lieu la signature d'une convention d'une durée de trois ans, entre d'une part la Chambre des métiers et de l'artisanat de La Réunion (CMAR), représentée par son Président, monsieur Bernard Picardo, et d'autre part, Pôle Emploi Réunion, représenté par son Directeur Régional, Monsieur Michel Swieton. Retrouvez ci-dessous leur communiqué.

Dans le cadre de leurs missions respectives, Pôle Emploi Réunion et la CMAR ont décidé de conjuguer leurs offres de services pour une meilleure complémentarité et optimisation de leurs interventions. Objectif : améliorer les réponses proposées aux besoins de recrutement des entreprises, favoriser le retour à l’emploi salarié et la création-reprise d’entreprise.

La lutte contre le chômage des jeunes constitue une priorité partagée par Pôle Emploi Réunion et la CMAR. Cette priorité répond également à l’objectif d’apporter une réponse aux entreprises artisanales dans la recherche de leurs futurs collaborateurs, sous statut d’apprenti.

Le but de cette convention est :

- D’informer et promouvoir auprès des demandeurs d’emploi, les métiers de l’artisanat

- De favoriser l’accès à l’apprentissage des jeunes demandeurs d’emploi

- De prévenir le décrochage

- De répondre efficacement aux besoins des entreprises qui recrutent

- Promouvoir auprès des employeurs les profils des jeunes jusqu’à 29 ans révolus

- Répondre efficacement aux besoins en compétences des entreprises

- Sécuriser les parcours des apprentis

- Développer l’initiative entrepreneuriale et développer auprès des demandeurs d’emploi, la création ou la reprise d’entreprise artisanale

Pôle Emploi Réunion et la CMAR s’engagent à collaborer afin d’intégrer une approche sur l’artisanat dans le cadre du conseil et de l’accompagnement au développement des compétences et de mieux faire connaître l’offre de service de Pôle Emploi Réunion auprès de la CMAR. Pôle Emploi Réunion communiquera par exemple les coordonnées de la CMAR aux demandeurs d’emploi exprimant un intérêt pour les métiers artisanaux.

La CMAR pourra dans cette perspective : proposer des interventions spécifiques en agence sur la connaissance du marché de l’artisanat et transmettra à Pôle Emploi Réunion les offres d’emplois qu’elle collecte auprès des entreprises et artisans avec lesquels elle travaille.