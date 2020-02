Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 3 février au vendredi 7 février 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 3 février : les producteurs de rhums réunionnais taclés par l'agence nationale de santé

* Mardi 4 février : pas de psychose du coronavirus, mais des inquiétudes légitimes

* Mercredi 5 février : ches Super U il y a deux heures de calme pour les clients autistes

* Jeudi 6 février : LiNDiGo i fé maloya pou in domin pli gadianm

* Vendredi 7 février : Sinimalé, Virapoullé, Dalleau, Hamilcaro et Nirlo investis par les Républicains, pas (encore ?) Robert

Dans un rapport sur la consommation d'alcool des Français publié le 14 janvier dernier, Santé publique, une émanation du ministère de la Santé étrille les producteurs de spiritueux domiens. La Réunion est la région de France où la surmortalité masculine et les passages aux urgences liés à l'alcool sont les plus élevés. Les Réunionnais ne boivent pas plus que les autres par contre, ils consomment un alcool plus fort. Un constat effarant dans un contexte qui intrigue, les producteurs locaux de rhum bénéficient d'une fiscalité réduite et la réglementation sur l'affichage de publicités d'alcool est loin d'être respectée. L'Organisme mondiale de la Santé (OMS) préconise un alignement sur la fiscalité nationale et un contrôle drastique de la publicité. Les alcooliers doutent de l'efficacité de la mesure tandis que les parlementaires ont du mal à se faire entendre à l'Assemblée nationale.

Plus de 200 personnes ont atterri ce dimanche 2 février à La Réunion, dans un vol Air Austral en provenance de Bangkok, capitale de la Thaïlande. Parmi eux, des voyageurs ayant transité par la Chine, pays largement touché par le coronavirus. Or aucun contrôle sanitaire n'a été effectué à leur arrivée à Roland-Garros, seuls des flyers ont été distribués. Pour l'Agence régionale de santé, ces contrôles n'ont pas lieu d'être : un test de température n'est pas suffisant pour détecter le virus. L'ARS préfère miser sur la prévention et la sensibilisation, pour faire face aux interrogations des Réunionnais, malgré tout bien réelles.

Depuis début décembre, les enseignes Super U ont instauré deux heures "calmes" chaque mardi. Un dispositif qui profite aux clients souffrant d'autisme, particulièrement sensibles au bruit et à la lumière. La musique est coupée, les néons sont moins agressifs, les bips des caisses disparaissent. A La Réunion, la mesure est aussi appliquée, comme dans les 1600 enseignes de Super U. Les associations et les parents concernés applaudissent des deux mains.

Le décompte est lancé. Tic tac, tic tac, LiNDiGo revient avec un nouvel album qui sortira dans les bacs le 28 février intitulé "Kosa Nena". C'est d'ailleurs le titre de leur nouveau morceau, dont le clip est déjà visible sur internet. Un disque qui raconte les joies et l'amertume de la vie, sous tous ses états. Mais un disque plus engagé aussi, qui parle de l'environnement ou encore de l'emploi.

La commission nationale d'investiture des Républicains vient de désigner ses premiers poulains réunionnais qu'elle soutient dans le cadre des élections municipales de mars prochain. Le 4 février 2020, elle a annoncé l'investiture officielle de Joseph Sinimalé à Saint-Paul, de Jean-Paul Virapoullé à Saint-André, de Patrick Dalleau à Saint-Benoît, de Cyrille Hamilcaro à Saint-Louis, et de Richard Nirlo à Sainte-Marie. Comme évoqué par Imaz Press Réunion, les Républicains nationaux ne semblent pas vouloir mettre les pieds dans le plat en ce qui concerne Saint-Denis où se profile l'affrontement entre la sénatrice Nassimah Dindar et le président de Région Didier Robert.

