- Prévenir les violences au sein du couple, un enjeu majeur pour stopper les féminicides

- La route du littoral totalement fermée de 6 heures à 13 heures

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Alcooliers, virus, Super U, LiNDiGo et municipales

- Au Venezuela, quand les coqs combattent, on parle de dollars, "jamais de politique"

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau dimanche sous le soleil

Féminicides : La Réunion est le troisième département le plus violent envers les femmes

Ce samedi 8 février 2020 étaient présentés les résultats d'une étude de plusieurs mois sur les féminicides à La Réunion. L'étude porte sur la période de 2006 à 2019. L'objectif était étudier les spécificités de ces agressions mortelles, afin d'en dégager les similarités et établir un schéma d'action efficace pour endiguer ce phénomène. La Réunion est le troisième département le plus violent de France envers les femmes. Chaque jour, sept plaintes qui sont déposées pour violences conjugales. De nombreuses préconisations ont été apportées par les acteurs juridiques et associatifs qui ont participé à l'étude

La route du littoral totalement fermée de 6 heures à 13 heures

La route du littoral sera totalement fermée à la circulation ce dimanche 9 février de 6 heures à 13 heures. C'est pour permettre des travaux de purges de la falaise que cette décision a été prise par la direction régionale des routes. Une déviation sera mise en place par la RD41 Route de la Montagne.

Le nouveau coronavirus a fait plus de 800 morts et devient plus meurtrier que le Sras

L'épidémie de nouveau coronavirus a fait plus de 800 morts, presque tous en Chine, devenant plus meurtrière que celle de Sras en 2002-2003, selon les derniers chiffres officiels publiés dimanche.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Alcooliers, virus, Super U, LiNDiGo et municipales

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 3 février au vendredi 7 février 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 3 février : les producteurs de rhums réunionnais taclés par l'agence nationale de santé

* Mardi 4 février : pas de psychose du coronavirus, mais des inquiétudes légitimes

* Mercredi 5 février : ches Super U il y a deux heures de calme pour les clients autistes

* Jeudi 6 février : LiNDiGo i fé maloya pou in domin pli gadianm

* Vendredi 7 février : Sinimalé, Virapoullé, Dalleau, Hamilcaro et Nirlo investis par les Républicains, pas (encore ?) Robert

Au Venezuela, quand les coqs combattent, on parle de dollars, "jamais de politique"

"Tue-le ! Tue-le !": le rhum aidant, les esprits des parieurs s'échauffent vite pendant le sanglant combat que se livrent deux coqs dans l'arène de ce gallodrome de Caracas. Signe des temps, ici, on parie désormais en dollars et on laisse la politique hors des gradins.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau dimanche sous le soleil

Matante Rosina prévoit de belles éclaircies pour ce dimanche 9 février 2020 ! Si quelques averses pourraient s'inviter dans les hauts, les baigneurs pourront profiter de la plage en toute tranquillité. La température devrait même baisser légèrement pour éviter les coups de chaud. Bonne nouvelle non ?