Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Vendredi 7 février 2020, au Ministère des Outre-mer lors de la cérémonie des remises des premiers trophées de l'excellence ultramarine de L'ONDOM (Observatoire Nationale des Originaires d'Outre-mer). Sur 2 800 associations référencées à L'ONDOM et une sélection de 250 associations réparties dans 10 catégories, la FEDD (Fédération des Enfants Déracinés des DROM - Départements et Régions d'Outre-mer) a reçu un des magnifiques prix dans la catégorie "Mémoire" en présence de Jean-Lucien Herry et René Fontaine, ex-mineurs qui représentaient la FEDD. Ils ont été très émus de recevoir au nom de tous les ex-mineurs cette grande distinction..

