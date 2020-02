Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Ce samedi 8 février 2020 était présenté les résultats d'une étude de plusieurs mois sur les féminicides à La Réunion, sur la période de 2006 à 2019. L'objectif était d'en étudier les spécificités, afin d'en dégager les similarités et établir un schéma d'action efficace pour endiguer ce phénomène. Aujourd'hui, La Réunion est le troisième département le plus violent de France envers les femmes. Chaque jour, ce sont sept plaintes qui sont déposées pour violences conjugales. Face à ce constat, de nombreuses préconisations ont été apportées par les acteurs juridiques et associatifs.

