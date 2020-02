Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

Du 11 au 13 avril 2020, cinq kayakistes réunionnaises particperont au Championnat de France de fonds de course en ligne (5km) à Mantes-la-Jolie, près de Paris. Elles participeront à la compétition en épreuves individuelles et en équipage Pour se rendre en métropole, les jeunes filles ont cependant besoin de la solidarité de la population afin d'alléger leurs frais. Le déplacement aurait lieu du 7 au 14 avril afin de permettre aux compétitrices de se préparer et de s'adapter à un environnement très différent de celui de La Réunion (bassin et températures!)et de prendre en main leurs bateaux.

