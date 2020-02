Si la tempête Francisco est terminée, son influence sur la météo de La Réunion reste présente ce lundi 10 février 2020. Sa trajectoire n'aura pas eu de conséquences direct pour notre île, mais en "les restes de l'ex-tempête apporteront pluies et vent sur les façades sud et sud-est" précise Jacques Ecormier, chef prévisionniste chez Météo France. (Photo Windy)

Le vent, comme ce dimanche, sera orienté au sud, avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h. Les pluies devraient devenir soutenues dans l'après-midi, et pourraient continuer jusqu'à mardi. D'après Météo France, les raflaes de vents pourraient s'intensifier jusqu'à atteindre les 80/85km/h dans l'est comme dans l'ouest.

Cette "poussée anticyclonique devrait disparaître avant la fin de la semaine. Elle ne présente pas de risque de cyclogenèse" précise le bulletin météorologique.

Un risque faible de tempête tropicale en fin de semaine

Entre jeudi 13 et vendredi 14 février, le risque de formation d'une tempête tropicale modéré passera de très faible à faible dans l'est du bassin. La situation reste surveillée par les météorologistes, mais ce risque ne présente actuellement qu'entre 10 et 30% de probabilité de formation.

