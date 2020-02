Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Un accident a eu lieu ce lundi 10 février 2020 sur la quatre voies du Port en direction du sud, au niveau du Sacré Coeur. Quatre véhicules sont impliqués et les secours sont sur plus mais aucun blessé n'est à déplorer, selon le Centre de ressource et de gestion du trafic (CRGT). Cependant la voie de gauche est neutralisée et on compte déjà 7 km de bouchon vers le sud, de la fin de la Route du Littoral jusqu'au Sacré Coeur. (Photo : Radar 974 / Kévin Pitou)

