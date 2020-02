Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Les députées Ericka Bareigts et Huguette Bello ont été condamnées lundi 10 février 2020 à payer 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à verser au Conseil régional, ainsi qu'une somme de 1000 euros au titre des frais de procès. L'affaire concerne l'ex-médiathèque Cimendef à Saint-Paul que les deux femmes avaient visitée en mars 2018. Ce mardi 11 février, elles réagissent à cette décision et souhaitent porter l'affaire en cassation. (Photo d'illustration affaire Cimendef rb/www.ipreunion.com)

