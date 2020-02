Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Du 27 janvier au 2 février 2020, 81 cas de dengue autochtones ont été confirmés. Le nombre de cas autochtones continue d'augmenter. La circulation du virus se poursuit activement dans l'île en particulier dans le Sud à Saint-Louis, Saint-Pierre et L'Etang Salé, ainsi que dans l'Ouest, à Saint-Paul. Aussi, la Préfecture de La Réunion et l'ARS rappellent à tous les Réunionnais l'importance de se protéger des piqûres de moustiques, même s'ils ont déjà contracté la dengue une première fois, et à continuer de se protéger même malade : répulsifs, diffuseurs, vêtements couvrants, moustiquaires. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

