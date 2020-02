Coup sur coup ! Après un premier gagnant à La Réunion au My Million du mardi 28 janvier 2020, un nouveau joueur réunionnais a gagné la somme de un million d'euros ce mardi 4 février 2020 ! My Million est un tombola t irée en marge du tirage de l'Euromillions.

Le nouveau millionnaire réunionnais a joué avec"le code My Million suivant : JF 573 7673. Plusieurs millions de grilles ont été jouées en France mardi 4 février 2020, il fallait donc avoir une sacrée veine pour remporter le gros lot" écrit le site Tirage-Gagnant.com.

La localisation exacte où cette grille gagnante a été coché n'a pas été indiquée.Tous les ans, des joueurs réunionnais ont la chance de repartir avec des lots My Million, et cela, plusieurs fois dans l’année. Ce début d’année 2020 est une nouvelle fois la preuve que la Chance peut tomber n’importe où, aussi bien en hexagone que dans l’océan Indien.

"Depuis le début de cette année 2020, 11 codes gagnants ont été distribués un peu partout en France et avec ce deuxième millionnaire d’à filée, l’île de la Réunion rejoint l’Île-de-France, les Pays de la Loire, la région Grand Est et la Nouvelle-Aquitaine au rang des régions les plus chanceuses de ce nouveau cru 2020" termine Tirage-Gagnant.com.

