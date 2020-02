Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Ce mardi 11 février 2020, les enseignants du lycée BoisJoly Potier manifestent devant les grilles de l'établissement pour protester contre les nouvelles épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat, appelées E3C. Elles se tiennent cette année pour la première fois dans tous les lycées de France, pour les élèves de première des voies générale et technologique. Le nouveau bac fait polémique et professeurs et syndicats réclament le retour du "vrai" contrôle continu, sans l'ajoute de nouvelles épreuves qu'ils estiment stressantes pour les élèves. (Photo : Corinne Peyre)

