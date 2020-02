Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Un accident impliquant une moto et une voiture a eu lieu ce mardi 11 février 2020 aux alentours de 18h20, après la sortie de Savanna sur la voie rapide en direction du sud. La voie de droite est neutralisée. On compte déjà 4 km de bouchon sur la route digue entre la sortie de Savanna et l'entrée de la route des Tamarins. Gendarmes, pompiers et ambulance sont sur place. Le motard est au sol, mais on ne sait pas encore quelle est la gravité de ses blessures. (Photos : radar 974 / Phany Bourbon)

