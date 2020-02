Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Ce mercredi 12 février 2020, en raison des pluies enregistrées dans l'est de l'île, les rivières des Marsouins et des Roches ont été placées en vigilance crues jaune. Ces cours d'eau sont gonflés par les fortes pluies qui s'abattent notamment sur la région est depuis le milieu de la nuit. La plus grande prudence est recommandée dans ces secteurs. De plus, avec le passage au nord de La Réunion de la dépression résiduelle Francisco, des orages en mer pourront toucher le nord et le nord-ouest. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

