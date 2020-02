Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Le 14 novembre 2019, des perquisitions avaient été menées dans les locaux du Conseil régional à Saint-Pierre et à Saint-Denis. Ces investigations visaient principalement des bâtiments de la direction des bâtiments et de l'architecture, et ce, suite à un signalement de la Région sur "une suspicion de procédures irrégulières liées aux marchés des établissements scolaires", selon les indications du conseil régional qui disait aussi avoir signalé les faits supposés au parquet. Pourtant, selon nos informations, plusieurs semaines après ce signalement, aucune procédure de mise à pied conservatoire n'aurait été prise à l'encontre d'agents du service concerné (Photo rb/www.ipreunion.com)

