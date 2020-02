Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 7 minutes

La Saint-Valentin est pour dans deux jours. Cela n'a sans doute pas pu vous échapper : les vitrines, les affiches, les spots publicitaires...tout est fait pour vous dire que les amoureuses et les amoureux seront fêté(e)s ce jeudi14 février 2020. Comme tous les ans ont vous propose de dire à Chérie et à Chéri que vous l'aimez plus tout en lu offrant voyages, bijoux, vêtements, voire même robots ménagers et outils de bricolage (eh oui !). Envahi(e)s par toute cette publicité et toutes ces incitations à tout dépenser, on finit par être un peu perdu(e). La Saint-Valentin est-elle toujours la fête des amoureux ou est-ce (beaucoup moins romantique) la fête du commerce ? C'est à cette (épineuse) qu'Imaz Press vous propose de répondre dans le cadre de son sondage Koz azot (Photo rb/www.ipreunion;com)

