BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 13 février 2020



- Coronavirus : quand épidémie rime avec racisme...

- La fédération réunionnaise du BTP ne veut pas d'une nouvelle année catastrophique

- Kobe Bryant et sa fille ont été inhumés au cours d'une cérémonie privée

- Ecoles de Saint-Paul : on s'inscrit

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La pa Météo France i di, sé zot i di

Coronavirus : quand épidémie rime avec racisme...

Déjà 1.100 morts à cause du nouveau coronavirus... Et la quasi-totalité des victimes sont chinoises. On pourrait penser que la compassion est de mise, l'horreur en pensant à ces familles endeuillées, l'empathie en se mettant à la place des habitants de Wuhan désormais coupés du reste du monde. Pourtant ces sentiments font parfois place à un élan bien moins noble : la peur du Chinois. Et La Réunion, pourtant réputée comme étant le berceau du vivre ensemble, n'est pas en reste. Le racisme est bien souvent insidieux et changer de trottoir ou éviter un restaurant chinois n'est pas moins discriminant qu'une agression physique.

La fédération réunionnaise du BTP ne veut pas d'une nouvelle année catastrophique



L'année 2019 n'aura pas été des plus simples pour le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Comme le constatait la fédération réunionnaise du BTP (FRBTP) il y a quelques mois déjà, 2019 aura été l'année la plus faible en matière de constructions publiques. Une situation alarmante pour la fédération, qui redoute un schéma similaire pour 2020. Ce jeudi 13 février, elle tient donc une conférence de presse, en collaboration avec l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM), pour faire le point sur les prévisions de l'année à venir.

Kobe Bryant et sa fille ont été inhumés au cours d'une cérémonie privée

La défunte star du basket Kobe Bryant et sa fille Gianna, morts le 26 janvier dans un accident d'hélicoptère avec sept autres personnes, ont été inhumés en fin de semaine dernière au cours d'une cérémonie privée, près de Los Angeles, selon des médias américains.

Ecoles de Saint-Paul : on s'inscrit

La commune de Saint-Paul informe que les inscriptions dans les écoles maternelles et élémentaires pour les enfants nés respectivement en 2018 (entrée en très petite section), en 2017 (entrée en petite section) et dans les écoles Élémentaires pour les enfants nés en 2014 (entrée en cours préparatoire) pour la rentrée d'août 2020 auront lieu du lundi 24 février 2020 au vendredi 3 avril 2020 au service planification scolaire (19, rue Évariste de Parny - 97460 Saint-Paul) pour le Centre-ville, la Grande Fontaine et l'Étang et dans les mairies de proximité

La pa Météo France i di, sé zot i di – La pa Météo France i di, sé zot i di

Matante Rosina ne sait plus ce qu'elle doit avec le linge qu'elle vient de laver. Elle ne peut pas l'étendre au grand air puisqu'elle a vu qu'il allait encore pleuvoir ce jeudi 13 février 2020. Elle prévoit de grosses averses. Et chez vous c'est comment ?