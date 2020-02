Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Treize personnes atteintes de salmonellose, infectées par la même souche de Salmonella Dublin, ont été identifiées par le Centre national de référence (CNR) des salmonelles à l'Institut Pasteur. Les investigations menées par Santé publique France et les services de la Direction générale de l'alimentation ont permis d'identifier un lien entre la consommation de morbier au lait cru fabriqué par l'établissement Perrin (25) et les malades. A titre de précaution, compte tenu des résultats des investigations, la SA Perrin (FR 25-155-001 CE), en lien avec les autorités sanitaires, procède donc ce jour (jeudi 13 février 2020) au retrait de la vente et à un rappel des morbiers au lait cru

Treize personnes atteintes de salmonellose, infectées par la même souche de Salmonella Dublin, ont été identifiées par le Centre national de référence (CNR) des salmonelles à l'Institut Pasteur. Les investigations menées par Santé publique France et les services de la Direction générale de l'alimentation ont permis d'identifier un lien entre la consommation de morbier au lait cru fabriqué par l'établissement Perrin (25) et les malades. A titre de précaution, compte tenu des résultats des investigations, la SA Perrin (FR 25-155-001 CE), en lien avec les autorités sanitaires, procède donc ce jour (jeudi 13 février 2020) au retrait de la vente et à un rappel des morbiers au lait cru