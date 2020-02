Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Déjà 1.100 morts à cause du nouveau coronavirus... Et la quasi-totalité des victimes sont chinoises. On pourrait penser que la compassion est de mise, l'horreur en pensant à ces familles endeuillées, l'empathie en se mettant à la place des habitants de Wuhan désormais coupés du reste du monde. Pourtant ces sentiments font parfois place à un élan bien moins noble : la peur du Chinois. Et La Réunion, pourtant réputée comme étant le berceau du vivre ensemble, n'est pas en reste. Le racisme est bien souvent insidieux et changer de trottoir ou éviter un restaurant chinois n'est pas moins discriminant qu'une agression physique.

Déjà 1.100 morts à cause du nouveau coronavirus... Et la quasi-totalité des victimes sont chinoises. On pourrait penser que la compassion est de mise, l'horreur en pensant à ces familles endeuillées, l'empathie en se mettant à la place des habitants de Wuhan désormais coupés du reste du monde. Pourtant ces sentiments font parfois place à un élan bien moins noble : la peur du Chinois. Et La Réunion, pourtant réputée comme étant le berceau du vivre ensemble, n'est pas en reste. Le racisme est bien souvent insidieux et changer de trottoir ou éviter un restaurant chinois n'est pas moins discriminant qu'une agression physique.