Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 7 heures

L'année 2019 n'aura pas été des plus simples pour le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Comme le constatait la fédération réunionnaise du BTP (FRBTP) il y a quelques mois déjà, 2019 aura été l'année la plus faible en matière de constructions publiques. Une situation alarmante pour la fédération, qui redoute un schéma similaire pour 2020. Ce jeudi 13 février, elle tient donc une conférence de presse, en collaboration avec l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM), pour faire le point sur les prévisions de l'année à venir.

