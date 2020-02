Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Jacques Billant, préfet de La Réunion, accompagné de Pascal Gauci, secrétaire général pour les affaires régionales, a rencontré les membres du Club Immobilier Océan Indien. L'occasion pour les 30 professionnels présents de rappeler leurs engagements en faveur du territoire réunionnais grâce à des actions ciblées, partagée et régulières. Le préfet a salué l'action du Club Immobilier Océan Indien et a indiqué vouloir conforter le lien entre les services de l'État et les professionnels de l'immobilier.

Jacques Billant, préfet de La Réunion, accompagné de Pascal Gauci, secrétaire général pour les affaires régionales, a rencontré les membres du Club Immobilier Océan Indien. L'occasion pour les 30 professionnels présents de rappeler leurs engagements en faveur du territoire réunionnais grâce à des actions ciblées, partagée et régulières. Le préfet a salué l'action du Club Immobilier Océan Indien et a indiqué vouloir conforter le lien entre les services de l'État et les professionnels de l'immobilier.