Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 27 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 14 février 2020



- Épreuves communes de contrôle continu : entre fantasme et réalité...

- Suspicions de sexisme : Larousse s'explique (enfin pas tout à fait)

- Grève du personnel soignant : "on ne veut pas d'une santé à deux vitesses" dénoncent les syndicats

- Saint-Denis : les inscriptions scolaires commencent lundi

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des températures de saison et du beau temps

