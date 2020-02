Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Cette semaine a pour but de sensibiliser à la consommation responsable des produits de la mer partout en France pour la préservation des océans, lacs et rivières. A cette occasion Cap Bourbon mettra en place une première opération de vente en ligne éphémère. La semaine sera aussi animée par des visites scolaires, des spectacles de contes et de sirènes à l'Aquarium de Saint-Gilles, des conférences sur la pêche responsable, des expositions photo et projections de films. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

