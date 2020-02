Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

La campagne des municipales bat son plein, ici et là, des réunions électorales s'accompagnent "malheureusement encore assez souvent de distributions d'alcool et autres "pots républicains" destinés à attirer les militants et les électeurs" dénonce le docteur David Mété, chef du service d'addictologie et membre de la Fédération régionale d'alcoologie de la Réunion (FRAR)

La campagne des municipales bat son plein, ici et là, des réunions électorales s'accompagnent "malheureusement encore assez souvent de distributions d'alcool et autres "pots républicains" destinés à attirer les militants et les électeurs" dénonce le docteur David Mété, chef du service d'addictologie et membre de la Fédération régionale d'alcoologie de la Réunion (FRAR)