La polémique enfle depuis quelques jours sur les réseaux sociaux : sur le site internet de Larousse, le célèbre dictionnaire, le féminin de certains mots sont définis de façon plutôt...Sexiste. Si la compagnie se défend de tout sexisme, indiquant que toutes les définitions d'un même mot sont données, quand on consulte le dictionnaire en ligne, c'est une autre histoire.

"Maîtresse : amante d'un homme marié", "Guerrière : "jeune femme qui revendique avec agressivité et violence sa place dans la société", "Présidente : femme d'un président"…C'est tout un florilège de définitions sexistes qui a été relevé par une internaute ce mardi 4 février 2020.

Vous pourriez mettre cette capture d’écran en illustration de la définition de " sexisme " @LAROUSSE_FR 👌#MardiConseil pic.twitter.com/Thwd82I7UI

— Pépite Sexiste (@PepiteSexiste) February 4, 2020





Une semaine plus tard, la toile s'est enflammée. Non sans raison : s'il existe bien une définition non genrée, où le féminin comme le masculin d'un mot sont mentionnés, les pages dédiés au féminin uniquement ont de quoi faire réagir.





L'institution se défend cependant : "dans un sens secondaire, "boulangère" peut signifier "femme de". Ce second sens a certes vieilli mais est toujours en usage, notamment dans le patrimoine littéraire. Il est donc légitime que le site www.larousse.fr le mentionne, un dictionnaire ayant pour vocation d’expliciter les différents sens d’un mot" nous indique-t-on dans un communiqué.



Si cette explication est parfaitement valable, un dictionnaire se devant de rapporter tous les sens d'un mot, sur les pages en question, il n'apparaît qu'une seule et unique définition. Ce sont celles-ci même qui sont à l'origine de la polémique.



Pourquoi, lorsque l'on cherche le terme "boulangère" ou "maîtresse", ces derniers n'ont-ils pas été référencés comme "personne fabriquant du pain ; femme de boulanger" ou encore "institutrice ; amante d'un homme marié" ? La question reste entière, Larousse n'y ayant pas répondu.



"Un dictionnaire ayant pour vocation d’expliciter les différents sens d’un mot, depuis le plus courant jusqu’aux emplois plus rares ou plus anciens" souligne justement Larousse dans son communiqué. Le problème, c'est que les définitions secondaires sont les uniques à avoir été mises en ligne.





Cependant, depuis la polémique, une modification a bien été effectuée pour la définition de "président", où l'on peut maintenant lire "personne qui préside une assemblée, une réunion, un tribunal, dont elle dirige les délibérations ou les travaux". Comme quoi, ce n'était pas bien compliqué.



Les éditions Larousse s’inscrivent en faux contre les accusations de sexisme qui fleurissent depuis quelques jours. Les mots " boulanger, ère (n), boucher, ère (n), maître, maîtresse (n)..." ont toujours été parfaitement définis sur le site #communique https://t.co/83WCT4zLZ6 pic.twitter.com/Ju1PJvVctq — LAROUSSE (@LAROUSSE_FR) February 13, 2020

