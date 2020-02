L'Office national des forêts (ONF) de La Réunion accueille un nouveau mécène, le groupe Cilam (Compagnie Laitière des Mascareignes), avec lequel ils ont inauguré une aire d'accueil avec accessibilité PMR sur la commune de Cilaos. Cette inauguration s'est accompagnée d'une plantation d'espèces endémiques par des élèves de la commune, avec 100 arbres plantés aux abords de l'aire d'accueil. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ONF.

Fleurs jaunes, ambaville blanc, cœur bleu, bois maigre… une centaine d'espèces ont été plantées lors de l'inauguration d'une aire d'accueil dédiée aux personnes atteintes de handicap à Cilaos. Ce jeudi 13 février 2020 avait lieu l'inauguration de cette aire d'accueil, grâce à un nouveau partenariat entre la Cilam - dont la marque la plus connue est Piton des neiges - et l'ONF.

Deux actions réalisées : la mise en place d'un meilleur accueil des usagers et la sauvegarde des essences locales via :

• Une plantation de divers bois de couleur (100 plants)

• L’aménagement d’une aire d’accueil avec accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (route forestière du Gros Ruisseau au pied du Massif du Kerveguen et du Piton des Neiges).

Description du chantier :

Le chantier de l’aire d’accueil PMR, géré par l’Unité de production et l’Unité de travaux de la zone Sud-Ouest, a débuté courant septembre 2019, avec mise en place des éléments suivants :

• Un kiosque carré PMR + table banc (sous kiosque)

• Une place à feu Volcaroc + un porte marmite

• Un parking PMR + un cheminement vers le kiosque

Ce projet répond à un accroissement du nombre d’accès PMR dans la zone de Cilaos. À cela s’ajoutera, le jour de l’inauguration une plantation de 100 plants d’essences endémiques.

