Dans un mois tout juste, le 15 mars 2020, les Réunionnais se rendront aux urnes dans le cadre du premier tour des élections municipales. Comment participer au vote ? Pour quoi vote-t-on exactement ? Quelles sont les modalités pratiques de ces élections ? On vous dit tout (Photo rb/www.ipreunion.com)

Quand auront lieu les élections municipales ?

Les élections municipales ont lieu tous les 6 ans. Le prochain scrutin se déroulera le 15 mars 2020 pour le premier tour, et le 22 mars 2020 pour le second tour. Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures et fermeront à 18 heures.

Qui peut voter ?

Pour pouvoir voter, un électeur doit avoir au moins 18 ans, être de nationalité française ou avoir la nationalité d'un pays membre de l'UE, être inscrit sur les listes électorales et jouir de ses droits civils ou politiques. Vous aviez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes. Ce délai étant passé, il est trop tard si vous n’avez pas accompli cette formalité.

Pour quoi vote-t-on ?

Contrairement à certaines idées reçues, il ne s’agit pas, lors des élections municipales, d’élire le maire de la commune mais bien un conseil municipal, à savoir l’assemblée qui sera en charge de proposer et de valider les orientations et actions politiques de la collectivité. C’est ce conseil municipal qui, lors de sa première réunion, va élire le maire de la commune. Traditionnellement, c’est la tête de liste de l’équipe gagnante qui est destiné à devenir maire. Mais rien n’empêche l’élection d’un autre membre du conseil municipal en tant que premier magistrat de la commune. A noter que les listes doivent être composées à parité d’hommes et de femmes.

Quel est le mode de scrutin ?

Dans les communes de plus de 1 000 habitants comme à La Réunion, il s’agit d’un scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Très concrètement, les électeurs devront choisir une liste parmi toutes celles qui se présentent. Si une des listes enregistre plus de 50% des voix dès le premier tour, elle remporte les élections. Dans le cas contraire, les électeurs devront retourner aux urnes le 22 mars.

Pour le second tour, les listes ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés pourront se maintenir, ce qui donne souvent lieu, non pas à des duels, mais à des triangulaires ou à des quadrangulaires. A noter que les candidats ayant obtenu plus de 5% des voix peuvent, s’ils le souhaitent, fusionner leur liste avec la liste d’un candidat qui se maintient au second tour.

Comme au premier tour, la liste ayant obtenu plus de 50% des voix remportera les élections et là moitié des sièges du conseil municipal lui sera de facto attribuée. Le reste des sièges sera répartis entre les différentes listes, proportionnellement au nombre de voix obtenues, garantissant ainsi au vainqueur une majorité stable et solide.

Quelles sont les dates clés ?

Les candidats ont jusqu’au 27 février 2020 à 18 heures pour déposer leur liste en préfecture.

Le 2 mars prochain s’ouvrira officiellement la campagne électorale, et ce, jusqu’au 14 mars à minuit. A compter de ce moment, les candidats auront l’interdiction de diffuser des tracts ou tout autre message ayant le caractère de propagande électorale.

Le 15 mars se déroulera le premier tour des élections municipales.

Une élection peut en cacher une autre...

On l’oublie souvent mais ces élections municipales sont couplées aux élections communautaires. Il s’agit en effet de renouveler les conseillers communautaires, ces femmes et ces hommes qui siègent au sein des communautés d’agglomération (Cinor, Cirest, TCO, Casud, Civis). Ils sont issus du conseil municipal. Aussi, lors du vote pour les conseillers municipaux, le bulletin de vote affichera la liste des conseillers municipaux et la liste des conseillers communautaires. Mais l’électeur ne votera qu’une seule fois.

Les conseillers communautaires seront répartis à la proportionnelle parmi les listes ayant obtenues au moins 5% des suffrages exprimés. La liste arrivant en tête obtiendra la moitié sièges.

Les communautés d’agglomération gèrent plusieurs compétences dévolues par la loi, dans le cadre de compétences transférées par les communes. Il s’agit du développement économique, de l’aménagement de l’espace communautaire, de l’équilibre social de l’habitat, et de la politique de la ville. S’ajoutent des compétences obligatoires au choix parmi l’un des 6 groupes suivants : la voirie, l’assainissement, l’eau, la protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs, l’action sociale.

