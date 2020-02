Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Le site Band Cochon qui répertorie les makoteries s'alarme une fois de plus cette semaine. Plus de 100 photos de dépôts sauvages ont été envoyées, dont 42 rien que sur Le Tampon. Les déchets habituels restent les mêmes : pneus, batteries, carcasses d'automobiles, et des déchets ménagers déposés aléatoirement par des gens qui ne respectent pas le calendrier. Malgré le retour en force de la dengue, les dépôts sont toujours là et aussi nombreux que d'habitude. (Photo d'archive Band Cochon)

