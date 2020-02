Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Si la réforme des retraites avait réussi à apporter un souffle nouveau aux mobilisation réunionnaises, cet élan retrouvé semble déjà se perdre dans les méandres du temps qui passe. De 8000 manifestants les 5 et 17 décembre 2019, on ne retrouve plus que quelques centaines d'irréductibles dans les rues dionysiennes en ce mois de février 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

