Dans une version complète de la vidéo, on aperçoit une touriste identifiée comme Canadienne se faire interpeller par la police locale. Il lui est sans doute demandé de se rhabiller ou de quitter la plage, toujours est-il que son bikini n'est pas toléré sur la plage où elle se trouve.

Probablement excédée, la touriste provoque l'agent qui lui parle en retirant les lunettes de celui-ci. Elle est alors maîtrisée par plusieurs agents qui tentent de l'immobiliser avec force et de la menotter. La jeune femme se débat et crie en anglais que les agents sont en train de l'agresser. Elle finira par être emmenée par les forces de l'ordre.

Selon Le Point, la touriste a été libérée deux heures après avoir été arrêtée, sans qu'aucune poursuite judiciaire soit engagée. Le commissaire de police Mohamed Hameed a reconnu que l'événement "semblait avoir été mal géré" dans un communiqué. Il a présenté ses excuses à la touriste mais aussi au public.

C'est ensuite Mohamed Nasheed, le président du Parlement et ancien président de la République, qui a présenté à son tour des excuses.

