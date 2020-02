Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 10 février au vendredi 14 février 2020 sur Imaz Press :



- Lundi 10 février : Ségolène Royal va s'expliquer devant la Délégation aux Outre-mer

- Mardi 11 février 2020 : grondements, projections et coulées de feu liquide, le volcan fait sa star

- Mercredi 12 février : conseil régional : ni tsunami ni vaguelettes dans l'affaire des marchés des établissements scolaires

- Jeudi 13 février : coronavirus, quand épidémie rime avec racisme...

- Vendredi 14 février : Épreuves communes de contrôle continu, entre fantasme et réalité...

Journée importante dans l'agenda de Ségolène Royal. L'ancienne ministre déléguée à l'Enseignement scolaire du gouvernement de Lionel Jospin, doit être entendue par la Délégation aux Outre-mer en fin de journée ce lundi 10 février 2020. Les propos qu'elle a tenus sur un plateau de télévision début janvier ne sont pas passés inaperçus. Sur RMC, Ségolène Royal a effet évoqué des cas de professeurs pédophiles qui auraient été mutés dans les Outre-mer pour les envoyer loin de la Métropole. Le Bureau de la Délégation aux Outre-mer l'invite donc à s'exprimer afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Des député(e)s réunionnais(e)s appellent également à ouvrir une enquête parlementaire. Retour sur ce que l'on sait pour l'instant de cette affaire avec en illustration de l'article des photos de la visite de Ségolène Royale à La Réunion le 16 juillet 1999 en tant que ministre de l'Enseignement scolaire

Après cinq éruptions en 2019, le Piton de la Fournaise fait son grand retour en 2020 avec cette toute première éruption de l'année, commencée à 10h50 ce lundi 10 février. Celle-ci est visible depuis la Route nationale 2 et les curieux n'ont pas beaucoup attendu avant de courir se garer pour observer le spectacle du Grand brûlé. Une éruption peu intense, reconnaît l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Mais qui comme à chaque fois offre un spectacle grandiose par la puissance de ses coulées de lave. Pour la première, Imaz Press vous a fait vivre cet événement depuis le ciel en direct. Revivez cette première journée d'éruption en images.

Le 14 novembre 2019, des perquisitions avaient été menées dans les locaux du Conseil régional à Saint-Pierre et à Saint-Denis. Ces investigations visaient principalement des bâtiments de la direction des bâtiments et de l'architecture, et ce, suite à un signalement de la Région sur "une suspicion de procédures irrégulières liées aux marchés des établissements scolaires", selon les indications du conseil régional qui disait aussi avoir signalé les faits supposés au parquet. Pourtant, selon nos informations, plusieurs semaines après ce signalement, aucune procédure de mise à pied conservatoire n'aurait été prise à l'encontre d'agents du service concerné

Déjà 1.100 morts à cause du nouveau coronavirus... Et la quasi-totalité des victimes sont chinoises. On pourrait penser que la compassion est de mise, l'horreur en pensant à ces familles endeuillées, l'empathie en se mettant à la place des habitants de Wuhan désormais coupés du reste du monde. Pourtant ces sentiments font parfois place à un élan bien moins noble : la peur du Chinois. Et La Réunion, pourtant réputée comme étant le berceau du vivre ensemble, n'est pas en reste. Le racisme est bien souvent insidieux et changer de trottoir ou éviter un restaurant chinois n'est pas moins discriminant qu'une agression physique.

Les élèves de première passent actuellement et depuis le 3 février 2020 les épreuves communes de contrôle continu, appelées E3C. Elles font partie de la réforme du bac. Plusieurs matières sont évaluées dès la classe de première pour les filières générale et technologique. Cette nouveauté, expérimentée pour la première fois cette année, fait couler beaucoup d'encre. Entre inexactitudes et a priori, les E3C sont finalement assez méconnus.