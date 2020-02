BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 16 février 2020



- Gabekile est devenu un cyclone

- Éruptions volcaniques : on répond aux questions que vous vous posez tout le temps

- Le chanteur Isnel sort son tout premier album à La Réunion

- Ségolène Royal, volcan, conseil régional, contrôle continu

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De belles éclaircies et un peu de vent

Gabekile est devenu un cyclone

Le système Gabekile est passé au stade de cyclone ce dimanche 16 février 2020. Il se trouve encore loin des côtes réunionnaises, à 2000 km à l'est et se déplace à une vitesse de 13 km/h vers le sud/sud-est. Il devrait repasser en forte tempête dès ce lundi 17 février. Francisco, qui n'est plus une tempête désormais, continue de traverser Madagascar d'est en ouest.

Eruptions volcaniques : on répond aux questions que vous vous posez tout le temps

Bientôt une semaine que la première éruption de l'année 2020 a commencé et les mêmes questions reviennent dans toutes les bouches. Combien de temps va durer l'éruption ? Peut-prévoir où la lave va sortir ? Comment expliquer que certaines éruptions soient beaucoup plus intenses que d'autres ? C'est quoi le "trémor volcanique" ? Avec les équipes de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), nous avons fait le point sur ces interrogations que vous vous posez régulièrement.

Le chanteur Isnel sort son tout premier album à La Réunion

A 29 ans, le chanteur réunionnais Isnel sort son tout premier album. Un moment très attendu par l'artiste qui s'est fait connaître via trois chansons déjà en ligne sur Youtube. Le 28 février 2020 son album "Univers" sortira dans les bacs de La Réunion. Constitué de 16 titres, il est pour Isnel l'occasion d'exprimer sa vision de la vie, dans un métissage de sons issus de divers influences musicales, du maloya au hip-hop en passant par la soul.

Ségolène Royal, volcan, conseil régional, contrôle continu

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 10 février au vendredi 14 février 2020 sur Imaz Press :

- Lundi 10 février : Ségolène Royal va s'expliquer devant la Délégation aux Outre-mer

- Mardi 11 février 2020 : grondements, projections et coulées de feu liquide, le volcan fait sa star

- Mercredi 12 février : conseil régional : ni tsunami ni vaguelettes dans l'affaire des marchés des établissements scolaires

- Jeudi 13 février : coronavirus, quand épidémie rime avec racisme...

- Vendredi 14 février : Épreuves communes de contrôle continu, entre fantasme et réalité...

La pa Météo France i di, sé zot i di – De belles éclaircies et un peu de vent

Matante Rosina est toute contente, il a vu dans le onde de sa marmite qu'il ferait beau ce dimanche 16 février 2020. elle a vu aussi qu'il y aurait un peu de vent pour rafraîchir des températures qui seront chaudes. Et chez vous, que dit le ciel ?