Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Le système Gabekile est passé au stade de cyclone ce dimanche 16 février 2020. Il se trouve encore loin des côtes réunionnaises, à 2000 km à l'est et se déplace à une vitesse de 13 km/h vers le sud/sud-est. Il devrait repasser en forte tempête dès ce lundi 17 février. Francisco, qui n'est plus une tempête désormais, continue de traverser Madagascar d'est en ouest.

