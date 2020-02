Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un régime d'averses a perduré le samedi 15 février 2020 sur le sud et l'est de l'île, engendrant des cumuls de précipitations suffisants pour faire réagir le bassin versant de la rivière des Marsouins. La rivière des Marsouins était donc passée en vigilance crue de niveau jaune et la plus grande prudence était recommandée en cas de submersion des radiers. Cette vigilance est désormais levée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

