Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 24 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 14 au 16 février 2020 permettant de relever 219 infractions. De leur côté les gendarmes évoquent un fait particulier : un conducteur arrêté drogué et au volant d'une voiture non assurée, sachant qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire mais simplement inscrit à l'auto-école. (Photo du conducteur sans permis : gendarmerie)

Gendarmerie

Côté ouest de l’île :

Nuit du samedi 15 au dimanche 16 février 2020, de 23h00 à 03h00, les militaires de la BMO de ST.Paul, en service de contrôle addiction sur les secteurs de ST.Gilles et la Salines, ont constaté :

11 infractions, dont 9 alcoolémies, 1 non port de casque et 1 refus obtempéré dont le conducteur a été identifié.

Précédemment dans l’après-midi et en début de soirée du samedi, un service police route a été mené par les mêmes motocyclistes sur le secteur de ST.Paul, avec pour résultat, 2 alcoolémies, 2 défauts d’assurance et 1 téléphone.

La même nuit, dans le créneau horaire 21h00/00h00, la Cie de ST.Pierre a mené sur le secteur de ST.Louis, un service de contrôle des addictions. Malheureusement écourté, en raison d’événements ayant nécessité l’engagement des forces de l’ordre sur une rixe sur fond d’alcool, ce service à néanmoins permis de constater 3 alcoolémies délictuelles, 1 défaut d’assurance et 1 ceinture.

Enfin, toujours pour la BMO de ST.Paul, un service médiatisé, mené en fin d’après-midi du dimanche 16 février, axé sur le retour des plages, ayant pour thématique la vitesse et les fautes de comportement, a révélé 16 infractions, dont 14 excès vitesses, 1 alcoolémie et 1 ceinture.

Côté est de l’île :

Samedi 15 février 2020, dans le créneau horaire 19h00/23h00, les motocyclistes de la BMO de ST.Benoit ont effectué un contrôle routier sur la RN 2, commune de Bras Panon. A interceptant, un automobiliste pour usage d’un téléphone au volant, les militaires constatent rapidement, que le mis en cause n'est pas titulaire du permis de conduire, mais qu’il est simplement inscrit dans une auto-école, en vue de l’obtention du droit de conduire. De plus, celui-ci est au volant, d’un véhicule qu’il vient d’acquérir, qui n’est pas assuré et dont les pneus sont lisses...Soumis aux dépistages, celui des stupéfiants se révèle positif au cannabis et aux amphétamines. Le véhicule a été immédiatement immobilisé et placé en fourrière (voir photo en tête d'article).

Poursuivant leur service sur le secteur de STE Marie, les gendarmes de la BMO sont victimes d’un refus obtempéré d’un automobiliste qui cherche à se soustraire au contrôle des forces de l’ordre. Malheureusement pour le conducteur, celui-ci est identifié. Rendu au domicile du contrevenant et convoqué à l’unité pour se voir notifier le délit, le mise en cause reconnaît les faits et motive son geste, du fait de ne pas être titulaire du permis de conduire.

Police

13 délits relevés sur le total des infractions :

- conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 06 (taux compris entre 0,46 et 1,29 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 05

- défaut de permis de conduire : 02

93 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 206 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- feu rouge / stop / priorité : 03

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 05

- usage d'un téléphone au volant : 04

- défaut de contrôle technique : 09

- excès de vitesse : 68

- autres : 117