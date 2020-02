BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 17 février 2020



- Municipales : Qui veut être maire ? moi, moi, moi !

- [PHOTOS] Surf : Johanne Defay et Jérémy Florès en stage fédéral à Tahiti

- Tom Soullière, à la conquête du titre d'Europe de boxe thaï

- Municipales à Saint-Pierre : Michel Fontaine annonce sa candidature devant des milliers de personnes

- Municipales à Saint-Denis : Ericka Bareigt présente son plan pour les déplacements

- "Le Port, mon amour" : à la rencontre des artisans au Grand Marché

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Comment est le ciel au-dessus de vos têtes ?

Municipales : Qui veut être maire ? moi, moi, moi !

Alors que la campagne des municipales bat son plein actuellement, le bal des annonces de candidatures continue à La Réunion. Ils ne sont pas moins de 169 pour l'instant à briguer la primo magistrature des 24 communes de l'île. Un chiffre qui démontre que la chose politique intéresse toujours autant. C'est un signal positif pour la démocratie locale. Et ce, alors que les citoyens semblent de plus en plus se désintéresser de la politique. Une donnée que les candidats n'ont peut-être pas mesurée à sa juste mesure. Etat des lieux des candidatures à quelques semaines du premier tour, le 15 mars prochain

[PHOTOS] Surf : Johanne Defay et Jérémy Florès en stage fédéral à Tahiti

La Réunionnaise Johanne Defay est actuellement en stage fédéral avec l'équipe de France olympique à Tahiti. A quelques mois maintenant des premiers Jeux Olympiques ( juillet-aout 2020, Tokyo) pour le surf, la fédération française a convié la Saint Leusienne et son coach Simon Paillard pour un stage de 15 jours à Tahiti où réside les surfeurs Jérémy Florès et Michel Bourez, également qualifiés pour les jeux. Sur place, la jeune Vahine Fierro (Tahiti) est également de la partie puisqu'elle fera partie de l'équipe de France pour les prochains mondiaux au Salvador (mai) où elle tentera de se qualifier pour Tokyo. Au coeur de ce stage fédéral Imaz Press suit l'entraînement des Réunionnais (Photos sp/www.ipreunion.com)

Tom Soullière, à la conquête du titre d'Europe de boxe thaï

Tom Soullière, 21 ans, est un habitué des compétitions de haut-niveau. Le 22 mars 2020, il participera au MuayThaï Grand Prix qui se déroulera à Paris. Si cette compétition est son ticket d'entrée pour la scène internationale, le jeune sportif n'en est pas à son premier coup d'essai dans le sport de haut niveau.

Municipales à Saint-Pierre : Michel Fontaine annonce sa candidature devant des milliers de personnes

Michel Fontaine a annoncé ce dimanche 16 février 2020 qu'il était candidat à sa succession à la tête de la mairie de Saint-Pierre. L'annonce a été faite devant plus de 5000 personnes parmi lesquelles se trouvaient notamment Cyrille Melchior, président du conseil départemental. Le maire sortant veut "garder le cap" "pour continuer à bâtir Saint-Pierre", "pour achever l'oeuvre engagée" "dans l'honneur et le respect, en écartant les alliances inacceptables et en cultivant l'unité là où d'autres tentent de semer la division". Chef de file de la droite locale et dirigeant de la fédération de La Réunion des LR (Les Républicains), Michel Fontaine est élu maire de Saint-Pierre sans discontinuer depuis 2001

Municipales à Saint-Denis : Ericka Bareigt présente son plan pour les déplacements

Ce samedi 15 février 2020 environ 150 personnes dont une soixantaine à vélos, trottinettes et rollers se sont rassemblées autour de la candidate de la Liste Saint-Denis pour tous, Ericka Bareigts. Le thème de ce regroupement était Saint-Denis : un Barachois sans voiture et ville des mobilités douces et facilitées

"Le Port, mon amour" : à la rencontre des artisans au Grand Marché

Ils étaient là pour vous accueillir, vous proposer des produits péi ou fait-main ou encore des articles fabriqués grâce à la 'récup'. Des artisans ont donné rendez-vous au Grand Marché ce vendredi 14 et demain samedi 15 pour l'événement " Le Port, mon amour ", organisé par l'association LaBel'Ouest dans le cadre de la St Valentin. Retrouvez ces exposants sous la forme de portraits vidéos.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Comment est le ciel au-dessus de vos têtes ?

Entre son déjeuner de samedi chez Matante Mimose, sa sortie de dimanche avec son club du troisième page et la gamelle de son chat Miyu à préparer, Matante Rosina est un peu fatiguée. Du coup elle n'a pas eu le temps de se pencher sur les prévisions météo. Pouvez-vous lui dire comment est le temps chez-vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)