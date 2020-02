BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mardi 18 février 2020 :



Le 10 décembre 2019, le Conseil régional votait la fin du remboursement de la Continuité territoriale. Dorénavant, les Réunionnais devront se procurer des bons qui leur serviront pour payer leurs billets, et ce uniquement en agence de voyages. Problème : de nombreuses personnes s'étant procurées leurs billets avant la date du délibéré comptaient pouvoir se faire rembourser, ce qui n'est aujourd'hui plus possible. Un collectif regroupant 250 personnes s'est donc créé pour réclamer justice

C'est dans les locaux de Météo-France Réunion que les premiers résultats du projet BRIO, Building Resilience in the Indian Ocean, ont été dévoilés ce lundi 17 février 2020. Cette présentation s'est faite en présence d'Emmanuel Clopet, directeur régional de Météo France Réunion, Jean-Baptiste Routier, conseiller Climat & Environnement à la Commission de l'océan Indien (COI) et Marc Dubernet, directeur régional de l'Agence Française de Développement (AFD) océan Indien. Nous partageons avec vous le communiqué de Météo France.

La France a lancé le chantier de l'installation de filtres à microfibres plastiques dans les lave-linge, une première mondiale destinée à lutter contre la pollution des océans. "Est-ce que c'est faisable ? La réponse est oui, parce que nous n'avons pas le choix", a souligné la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson lundi à l'issue d'une table-ronde où elle réunissait les constructeurs de machines à laver, des "innovateurs" qui travaillent sur des solutions de filtres, des ONG et des associations de consommateurs.

L'École Supérieure d'Art de La Réunion (ESA Réunion) invite la population à sa journée portes ouvertes le mercredi 19 février 2020 de 13 heures à 17h30 au Port, en face de la médiathèque Benoite Boulard.

Matante Rosina ressort son grand chapeau : il fera beau en ce début de semaine. Seules quelques gouttes dans l'est mais rien de méchant. Les éclaircies seront au rendez-vous dans les cirques et au volcan ! Côté températures ça baisse un tout petit peu. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)