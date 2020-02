Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 11 heures

C'est dans les locaux de Météo-France Réunion que les premiers résultats du projet BRIO, Building Resilience in the Indian Ocean, ont été dévoilés ce lundi 17 février 2020. Cette présentation s'est faite en présence d'Emmanuel Clopet, directeur régional de Météo France Réunion, Jean-Baptiste Routier, conseiller Climat & Environnement à la Commission de l'océan Indien (COI) et Marc Dubernet, directeur régional de l'Agence Française de Développement (AFD) océan Indien. Nous partageons avec vous le communiqué de Météo France.

C'est dans les locaux de Météo-France Réunion que les premiers résultats du projet BRIO, Building Resilience in the Indian Ocean, ont été dévoilés ce lundi 17 février 2020. Cette présentation s'est faite en présence d'Emmanuel Clopet, directeur régional de Météo France Réunion, Jean-Baptiste Routier, conseiller Climat & Environnement à la Commission de l'océan Indien (COI) et Marc Dubernet, directeur régional de l'Agence Française de Développement (AFD) océan Indien. Nous partageons avec vous le communiqué de Météo France.