Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Un touriste originaire de La Réunion en vacances à New York a été poignardé à la gorge en pleine rue le vendredi 14 février 2020 aux alentours de 11 heures (à New York). Selon le journal américan "New York Daily News", le suspect, Khalief Young, a été arrêté ce lundi par la police new-yorkaise dans le quartier de Harlem.

