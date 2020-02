BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 19 février 2020



- Fonctionnaires et campagne électorale: le douteux mélange des genres

- Malgré l'agacement, les avocats maintiennent leur grève

- Sondage : elles et ils veulent être maire, mais pourquoi donc...

- Saint-Pierre : toute une matinée à vélo

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et encore du soleil

Fonctionnaires et campagne électorale: le douteux mélange des genres

Comme à chaque campagne électorale, on voit déferler des dizaines de militants dans les rues. Réunions publiques, tractages, affichages, les "petites mains" sont essentielles aux candidats pour mener à bien la communication de campagne. Parmi les personnes mobilisées, les observateurs avertis peuvent aisément remarquer la présence de fonctionnaires de certaines collectivités, fonctionnaires qui sont astreints au principe de neutralité, sauf s'ils agissent en leur nom personnel et en dehors de leur service. Ce douteux mélange des genres est très scruté par l'ensemble des candidats aux municipales. Chaque agissement pouvant donner lieu à des accusations de l'adversaire

Tension : les avocats sont toujours en grève, des magistrats s'agacent

Plusieurs semaines que les avocats de La Réunion (comme ceux de Métropole) sont en grève, plusieurs semaines qu'ils ne se sentent pas entendus par le gouvernement. Ils sont loin d'être les seuls dans ce cas. Ce mardi 18 février 2020, certains magistrats de la Cour d'appel ont dit leur agacement face à cette situation. Motif de leur mécontentement : une nouvelle opération menée à coups de sifflets par le robes noire. Le ton est monté entre avocats en grève et magistrats

Sondage : elles et ils veulent être maire, mais pourquoi donc...

La campagne électorale pour les municipales des 15 mars et 22 mars 2020 met en émoi le monde politique (et parfois au-delà). Les candidat(e)s sont au taquet. Les promesses et les déclarations d'intention s'enchaînent. Les portes à portes et les meetings se succèdent. Dans les médias les débats s'entrechoquent. Les voitures sonos et les affichages polluent tout sur leur passages. Bref les électrices et les électeurs potentiel(le)s sont sollicités en permanence par des centaines de candidat(e)s. Mais au fait, pourquoi toutes ces personnes veulent être maires, conseillères municipales, conseillères communautaires ? Pour mettre en place des politiques en faveur du mieux être de la population ou pour satisfaire des intérêts personnels, bien éloignés de l'intérêt commun ? C'est à ces questions que notre sondage Koz azot vous propose de répondre aujourd'hui

Saint-Pierre : toute une matinée à vélo

La Civis organise ce samedi 22 février 2020 de 8h30 à 12h00 la deuxième édition de sa matinée vélo. La manifestation aura lieu sur la voie cannière du quartier de la Ligne des Bambous à Saint-Pierre. Deux activités seront proposées : une randonnée VTT sur route pour les 16 ans et plus avec un départ à 9h00 (circuit Mahavel) et des ateliers vélo sous forme de challenge pour les enfants de 6 à 15 ans. La participation est gratuite. "N'oubliez pas votre vélo et votre casque" rappelle la Civis

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil et encore du soleil

Matante Rosina est contente. Elle a consulté le fond de sa marmite et elle a vu qu'il y aurait du soleil ce mercredi 19 février 2020. La gramoune va donc pouvoir faire une grande lessive. Elle a a vu aussi que les températures seront fraîches pour la saison au petit jour et de saison en journée. Et chez vous, que dit le temps ?