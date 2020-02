Une convention cadre de partenariat a été signée ce mardi 18 février 2020 sur l'émergence et le développement de la professionnalisation d'initiatives collectives en faveur des circuits-courts. Ce partenariat porte sur la transformation des produits de la ferme entre la Chambre d'agriculture de La Réunion et l'Ecole des Métiers à l'Accompagnement de la Personne (EMAP). Nous publions ci-dessous le communiqué de la Chambre d'Agriculture.

Ce moment fondateur pour le modèle agricole réunionnais s'est articulé en deux phases :

- Une démonstration de transformation d'Ananas Victoria en jus et pulpe de fruits avec un outil de production;

- La signature de la Convention Cadre (Frédéric Vienne et Yannick Gazar) suivis d'un cocktail;

L'objectif de cette Convention est multiple et porte, notamment, sur :

- L'acquisition pour les agriculteurs de compétences liées aux techniques de transformation de fruits et légumes en lien avec l'hygiène et la sécurité;

- La mise à disposition d'un outil de transformation des fruits et légumes intégré au réseau Chambre d'agriculture;

- La mise en place d'ateliers de formation/production aux agriculteurs pour la transformation de leurs produits agricoles dans le cadre de l'ouverture

annoncée du premier magasin de producteurs de La Réunion au Domaine Archambaud au 19eme kilomètre.