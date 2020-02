Publié il y a 24 minutes / Actualisé le Lundi 17 Février à 07H10

Matante Rosina est contente. Elle a consulté le fond de sa marmite et elle a vu qu'il y aurait du soleil ce mercredi 19 février 2020. La gramoune va donc pouvoir faire une grande lessive. Elle a a vu aussi que les températures seront fraîches pour la saison au petit jour et de saison en journée. Et chez vous, que dit le temps ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

