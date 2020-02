Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Du 19 au 21 février 2020, le préfet Pierre-Etienne Bisch, coordonnateur national des plans gouvernementaux de réduction des produits phytopharmaceutiques (PPP) et de sortie du glyphosate, est en visite à La Réunion. Alors que le gouvernement a fixé de réduire l'utilisation PPP de 25 % en 2020 et d'abandonner les principaux usages du glyphosate d'ici fin 2020, le préfet est dans l'île pour faire le point sur ces objectifs et leur application possible dans un territoire avec des spécificités comme les notre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

