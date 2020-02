Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

"Sur la RN2 à Sainte-Marie, pour permettre des travaux d'enrobé sur le giratoire au niveau de l'échangeur le Verger, les bretelles de sortie et d'entrée seront fermées à la circulation dans le sens nord - est de 20h à 5h la nuit du mardi 18 février 2020" indique la direction régionale des routes. La RD62 Chemin Tabur sera également fermée à la circulation entre l'échangeur du Verger et le giratoire de la RD61 Route de Bois Rouge. Une déviation sera mise en place par la RN2 échangeur de Duparc et la RD61 Route de Bois Rouge.

