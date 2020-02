BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 20 février 2020



- Renégociation entre Air Austral et Air Madagascar : cap sur un nouvel accord

- Gillot : la drogue était dans le gel douche

- Affaire des loyers "marrons" : Ibrahim Patel devant la cour d'appel

- Retraites : l'intersyndicale à nouveau dans la rue

- Saint-Denis : l'école d'ingénieurs ouvre ses portes aux futur(e)s étudiant(e)s

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Comment est le ciel au-dessus de vos têtes ?

Renégociation entre Air Austral et Air Madagascar : cap sur un nouvel accord

Le partenariat stratégique entre Air Austral et Air Madagascar bat-il vraiment de l'aile ? Le média local Midi Madagascar parle d'une aventure malgache qui touche à sa fin pour Air Austral et d'un accord voué à l'échec. Contactée, la compagnie française nous explique que des discussions sont en cours, menant probablement à la renégociation du partenariat entre les trois parties : les deux compagnies aériennes et l'Etat malgache, principal actionnaire d'Air Madagascar. Des engagements n'ont pas été respectés, menant à des discussions en vue d'un nouvel accord. Si la suite des négociations se déroulent sans encombre, un nouvel accord pourrait donc être signé dans les semaines à venir.

Gillot : la drogue était dans le gel douche

Trois kilos de résine de cannabis et 239 grammes de cocaïne ont été saisis ce lundi 17 février 2020 par les douaniers à l'aéroport Roland Garros. La drogue se trouvait dans la valise d'un homme de 27 ans en provenance d'Orly. C'est le chien anti-stupéfiants des douanes qui a "marqué" le bagage et ainsi alerté les douaniers. La valeur totale de la marchandise à la revente est estimée à 50.000 euros

Affaire des loyers "marrons" : Ibrahim Patel devant la cour d'appel

Ibrahim Patel sera jugé en cour d'appel ce jeudi 20 février 2020. Le président de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) est poursuivi pour escroquerie, abus de biens sociaux, faux et usage de faux. Il est suspecté de ne pas avoir payé les loyers de son entreprise située à Saint-Paul durant plusieurs années. Le chef d'entreprise aurait sous-loué ledit local et aurait encaissé les chèques, toujours, sans s'acquitter du loyer à son propriétaire. Il a entièrement remboursé les 23 000 euros de loyers réclamés, mais le vendredi 15 mars 2019 le tribunal correctionnel de Saint-Denis l'a condamné à huit mois de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité. Cette affaire arrive alors que des dossiers, transmis au parquet par la chambre régionale des comptes et concernant d'autres élus, sont toujours en cours (Photo rb/www.ipreunion.com)

Retraites : l'intersyndicale à nouveau dans la rue

C'est parti pour une nouvelle journée de mobilisation. L'intersyndicale appelle une nouvelle fois à manifester en ce jeudi 21 février, alors que le projet de réforme des retraites est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Les débats ont commencé dès lundi, et ce pour deux semaines. La revendication est toujours la même : le retrait pur et simple du projet. Les syndicats se sont donnés rendez-vous une nouvelle fois au Petit marché de Saint-Denis ainsi qu'à la mairie de Saint-Pierre dès 9 heures. Imaz Press sera sur place pour vous faire vivre la manifestation en photos et vidéos.

Saint-Denis : l'école d'ingénieurs ouvre ses portes aux futur(e)s étudiant(e)s

L'école supérieure d'ingénieurs Réunion océan Indien (Esiroi) organise sa soirée portes ouvertes au Parc technologique universitaire de Saint-Denis le vendredi 21 février de 16h30 à 20h30. L'événement s'adresse aux futurs bacheliers, aux étudiants de classes préparatoires ou à ceux préparant un diplôme de bac+2 ou bac+3 qui souhaitent s'orienter vers les métiers d'ingénieur en agroalimentaire, bâtiment et énergie ou informatique et télécommunications. Lors de cette soirée, les visiteurs pourront se renseigner sur les différentes formations proposées par l'établissement, rencontrer des étudiants et des enseignants et découvrir les conditions d'études proposées par l'Esiroi

La pa Météo France i di, sé zot i di – Comment est le ciel au-dessus de vos têtes ?

Matante Rosina croit qu'il y aura du soleil ce jeudi 20 février 2020 mais elle n'est pas trop sûre de cette prévision. Elle dit aussi qu'il y aura peut-être de averses dans le ud, mais de cela aussi elle n'est pas trop certaine. Pouvez-vous l'aider et lui dire comment est le ciel au-dessus de vos têtes ?