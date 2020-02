Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 7 heures

C'est parti pour une nouvelle journée de mobilisation. L'intersyndicale appelle une nouvelle fois à manifester en ce jeudi 21 février, alors que le projet de réforme des retraites est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Les débats ont commencé dès lundi, et ce pour deux semaines. La revendication est toujours la même : le retrait pur et simple du projet. Les syndicats se sont donnés rendez-vous une nouvelle fois au Petit marché de Saint-Denis ainsi qu'à la mairie de Saint-Pierre dès 9 heures. Imaz Press sera sur place pour vous faire vivre la manifestation en photos et vidéos. Suivez notre live. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est parti pour une nouvelle journée de mobilisation. L'intersyndicale appelle une nouvelle fois à manifester en ce jeudi 21 février, alors que le projet de réforme des retraites est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Les débats ont commencé dès lundi, et ce pour deux semaines. La revendication est toujours la même : le retrait pur et simple du projet. Les syndicats se sont donnés rendez-vous une nouvelle fois au Petit marché de Saint-Denis ainsi qu'à la mairie de Saint-Pierre dès 9 heures. Imaz Press sera sur place pour vous faire vivre la manifestation en photos et vidéos. Suivez notre live. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)