Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Ce jeudi 20 février 2020, la CFDT Commerces et Services a confirmé son soutien au projet de rachat de Vindémia par le groupe Bernard Hayot (GBH) et Makes Distribution. En première ligne dans l'acquisition des enseignes du groupe, GBH est sous le feu des critiques de la part de nombreux politiciens et organismes syndicaux. Pourtant, il est aussi le seul à avoir déposé un projet auprès de la Haute Autorité à la Concurrence à ce jour. "Ils sont aussi les seuls à pouvoir nous garantir le maintien des 2150 emplois actuels" souligne Joël Dalleau, secrétaire général de la CFDT Commerces et Services Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce jeudi 20 février 2020, la CFDT Commerces et Services a confirmé son soutien au projet de rachat de Vindémia par le groupe Bernard Hayot (GBH) et Makes Distribution. En première ligne dans l'acquisition des enseignes du groupe, GBH est sous le feu des critiques de la part de nombreux politiciens et organismes syndicaux. Pourtant, il est aussi le seul à avoir déposé un projet auprès de la Haute Autorité à la Concurrence à ce jour. "Ils sont aussi les seuls à pouvoir nous garantir le maintien des 2150 emplois actuels" souligne Joël Dalleau, secrétaire général de la CFDT Commerces et Services Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)