Télévision : une jeune femme grimée en noir pour préserver son anonymat...

Le "blackface" vous connaissez ? Cette technique qui consiste à grimer une personne en noir refait surface aujourd'hui et sur nos postes de télévision. Manifestement le fait que cette pratique soit de plus en plus dénoncée comme un fait évident de racisme n'a pas empêché la production de l'émission "Sept à huit" sur TF1 d'en faire usage pour les besoins d'une interview... Plutôt que flouter ou filmer de dos, c'est le choix de "déguiser" la jeune témoin en femme noire qui a été retenu... pour "protéger son identité". L'émission assume entièrement son choix. Un nouvel exemple de racisme ordinaire. (Photo : capture d'écran TF1)

Municipales : Michel Fontaine adoubé par Les Républicains, Didier Robert ignoré

Sans surprise, le patron des Républicains 974, maire de Saint-Pierre, candidat à sa propre réélection, a obtenu l'investiture de Paris dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Le président de Région, Didier Robert, candidat à Saint-Denis, n'aura finalement pas obtenu l'investiture qu'il avait lui-même demandée depuis plusieurs semaines

Fédération France Victimes : pour venir en aide à la population

Fondée il y a près de 35ans, la Fédération France Victimes permet à toutes les personnes victimes d'une infraction et à celles qui en subissent les conséquences de faire valoir leurs droits et de bénéficier d'une aide gratuite et d'un accompagnement par un réseau associatif spécialisé dans les problématiques qu'elles rencontrent. Ce samedi 22 février 2020 se tiendra donc la Journée européenne des victimes. L'occasion pour les bureaux d'aide aux victimes d'ouvrir leurs portes. A La Réunion, c'est l'Association réunionnaise pour l'aide juridique aux familles et aux victimes (Arajufa) qui tient ce rôle, en lien avec le réseau France Victimes, depuis 50 ans maintenant.

Saint-Leu : rent dann lanbians ek "la Chaloupe en fête"

La Ville de Saint-Leu présente "La Chaloupe en fête". Retrouvez les animations foraines sur le stade Christian Rivière avec radio crochet, manèges pour enfants et concerts gratuits.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quel temps fait-il chez vous ?



Matante Rosina ne retrouve plus sa tasse de café et sa marmite, du coup elle n'a pas pu voir qu'il temps il fait ce vendredi 21 février 2020. Notre gramoune lance donc un appel généralisé : quel temps fait-il chez vous ? Vous êtes sous le soleil ou sous la pluie ? Pouvez-vous renseigner notre Matante ?