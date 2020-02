Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Le "blackface" vous connaissez ? Cette technique qui consiste à grimer une personne en noir refait surface aujourd'hui et sur nos postes de télévision. Manifestement le fait que cette pratique soit de plus en plus dénoncée comme un fait évident de racisme n'a pas empêché la production de l'émission "Sept à huit" sur TF1 d'en faire usage pour les besoins d'une interview... Plutôt que flouter ou filmer de dos, c'est le choix de "déguiser" la jeune témoin en femme noire qui a été retenu... pour "protéger son identité". L'émission assume entièrement son choix. Un nouvel exemple de racisme ordinaire. (Photo : capture d'écran TF1)

