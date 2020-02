Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

La mesure 13 du plan Pétrel prévoit que l'État accompagne les projets portés par le Medef (contrat " Gadiamb ") et la CPME (contrat " Boussole "). Ces contrats de professionnalisation visent à former et accompagner les publics les plus éloignés de l'emploi vers une insertion durable notamment en mobilisant la formation en alternance et un tutorat renforcé dans l'entreprise. Afin de sensibiliser l'ensemble des entreprises du territoire sur ce dispositif renforcé par le plan Pétrel, sept nouveaux contrats de professionnalisation ont été signés en présence de Jacques Billant, préfet de La Réunion, ce vendredi en préfecture. (Photos : préfecture de La Réunion)

